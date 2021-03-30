Правительство России продлило соглашения о стабилизации цен на сахар и масло

Правительство России продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок и подсолнечное масло. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

«Речь идет о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Они фиксируют стоимость 1 килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что могло повлиять на подорожание продуктов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что правительство России поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на 2 месяца, на масло — до октября.



Ольга Плешкова