В США не подтвердили возможность отправки кораблей в Черное море

Власти США не подтвердили информацию о возможном направлении кораблей в Черное море для демонстрации поддержки Украины, пишет ТАСС.

«Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться», — заявили в пресс-службе Европейского командования (ЮКОМ) Вооруженных сил США.

Информацию о том, что Минобороны США намерено в ближайшие недели отправить свои корабли в Черное море сообщил телеканал CNN. В СМИ отметили, что это связано с данными о наращивании сил России рядом с границей Украины.

Ранее в Киеве заявили, что готовятся к борьбе за Крым вместе с НАТО. По словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, для отработки войны с Россией необходимы учения НАТО Defender Europe 2021 в акваториях от Балтийского до Черного морей.



Фото: wikipedia.org

Напомним, в ноябре прошлого года военный корабль США «Джон Маккейн» пересек российскую границу на юге Приморского края. В связи с этим МИД РФ выразил решительный протест США.



Американские журналисты назвали учения флота НАТО в Черном море «предупреждением» для России. По их мнению, это своеобразный знак того что у США по-прежнему в приоритете сдерживание военной мощи россиян.



Татьяна Демина