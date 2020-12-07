Учения флота НАТО в Черном море назвали «предупреждением» для России

Американские журналисты назвали учения флота НАТО в Черном море «предупреждением» для России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание The National Interest.

По их мнению, это своеобразный знак о том, что у США по-прежнему в приоритете сдерживание военной мощи России. В частности, техника, проходившая учения, способна наблюдать за российскими подлодками.

В Черном море прошли испытания кораблей и авиации НАТО и его союзников. В том числе, американского эсминеца Donald Cook.

Фото: mil.ru

Напомним, что в ноябре военный корабль США «Джон Маккейн» пересек российскую границу на юге Приморского края. В связи с этим МИД РФ выразило решительный протест США.



Татьяна Демина