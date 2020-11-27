МИД России выразило протест США в связи с нарушением американским эсминцем российских границ

Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест США в связи с нарушением американским эсминцем государственных границ России.

«Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве обратили внимание, что в Вашингтоне, зная о принадлежности акватории, в которую зашел их корабль, к внутренними водам России «осознанно идут на обострение» .

«Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем. В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне», — заключили в МИД РФ.

Фото: mil.ru

В министерстве добавили, что оставляют за собой право на ответные действия.

Напомним, что инцидент случился 24 ноября на юге Приморского края. Американское судно зашло за линию на 2 километра.



Как заявил британский журналист Пол Уитерс, после нарушения американским военным кораблем «Джон Маккейн» российских границ, обострилась угроза третьей мировой войны.



Татьяна Демина