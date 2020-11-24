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Американский военный корабль нарушил российскую границу

10:34, 24.11.2020
Американский военный корабль нарушил российскую границу
Фото: wikipedia.org

Американский военный корабль «Джон Маккейн» пересек российскую границу на юге Приморского края.

Его остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», рассказали в Минобороны РФ.

Фото: mil.ru

Американское судно зашло за линию на 2 километра. Экипаж «Адмирала Виноградова» предупредил по международному каналу о недопустимости таких действий, передает «РИА Новости».

Также эсминец ВМС США предупредили, что для вытеснения нарушителя корабль может применить таранный маневр. После этого «Джон Маккейн» сразу ушел в нейтральные воды и не пытался больше проникнуть на территорию чужой страны. «Адмирал Виноградов» продолжает следить за американским кораблем, на место инцидента также вышел корвет «Совершенный».

Татьяна Леухина
Общество
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