Американский военный корабль нарушил российскую границу

Американский военный корабль «Джон Маккейн» пересек российскую границу на юге Приморского края.

Его остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», рассказали в Минобороны РФ.

Фото: mil.ru

Американское судно зашло за линию на 2 километра. Экипаж «Адмирала Виноградова» предупредил по международному каналу о недопустимости таких действий, передает «РИА Новости».

Также эсминец ВМС США предупредили, что для вытеснения нарушителя корабль может применить таранный маневр. После этого «Джон Маккейн» сразу ушел в нейтральные воды и не пытался больше проникнуть на территорию чужой страны. «Адмирал Виноградов» продолжает следить за американским кораблем, на место инцидента также вышел корвет «Совершенный».

Татьяна Леухина