В Киеве заявили, что готовятся к борьбе за Крым с НАТО

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что для отработки войны с Россией необходимы Учения НАТО Defender Europe 2021.



По его словам, предназначение Defender Europe 2021 — отработка на акваториях от Балтийского до Черного морей вооруженного противостояния России. Как он сообщил, альянс начал стягивать силы на их переброску, организовывается вопрос логистики.

«Основной фокус — это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает», — приводит слова Арестовича «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org / Discover with Dima

В четверг президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух сторон. Тогда Байден «подтвердил поддержку США украинской независимости и территориальной целостности перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму».

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против филиала Россотрудничества в Киеве и еще десяти российский компаний. Санкции в отношении Россотрудничества подразумевают запрет на его деятельность.

Маргарита Головатенко