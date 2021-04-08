Мединский обвинил Японию в фальсификации истории Второй мировой войны

Фото: Максим Платонов (архив)

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что Япония «идет по пути фальсификации истории», искажая информацию о роли Советского Союза во Второй мировой войне.

«Сейчас в японских учебниках пишут, что Рузвельт в качестве оплаты за участие СССР в военных действиях в Японии отдал Сталину японские территории Южного Сахалина и острова Курильской гряды. Из-за этого Советский Союз разорвал пакт о нейтралитете, напал на Японию и вторгся в Манчжурию», — сообщил Мединский.

По его словам, Япония знала о Ялтинских соглашениях глав стран антигитлеровской коалиции и не может утверждать, что вступление СССР в военные действия на территории их страны было неожиданным. «Вовсе не коварно и вероломно, как заявляют в Японии, а официально Советский Союз объявил войну Японии», — цитирует Мединского «РИА Новости».

Фото: minsvyaz.ru

Напомним, в феврале министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выразил сожаление об отсутствии мирного соглашения с Россией по Курильским островам. Позже японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао заявил о необходимости заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией для решения «территориального вопроса».



Татьяна Демина