Премьер Японии выразил сожаление об отсутствии мирного договора с Россией по Курильским островам

Япония намерена вести переговоры с Россией, основываясь на базовой позиции о «решении территориальной проблемы». Об этом заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги. Также он выразил сожаление об отсутствии мирного договора с РФ.



По его словам, вопрос по Курильским островам самой большой и сложной проблемой: «Необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией».

Фото: wikipedia.org / Toshimitsu_Motegi

«В сентябре прошлого года, вскоре после того, как я стал премьер-министром, мы провели с президентом Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога в том числе и о заключении мирного договора», — приводит слова министра «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выражал намерение окончательно разрешить спор с Россией о принадлежности южной части Курильских островов.