Новости общества

09:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Премьер Японии выразил сожаление об отсутствии мирного договора с Россией по Курильским островам

09:25, 07.02.2021
Премьер Японии выразил сожаление об отсутствии мирного договора с Россией по Курильским островам
Фото: minsvyaz.ru

Япония намерена вести переговоры с Россией, основываясь на базовой позиции о «решении территориальной проблемы». Об этом заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги. Также он выразил сожаление об отсутствии мирного договора с РФ.

По его словам, вопрос по Курильским островам самой большой и сложной проблемой: «Необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией».

Фото: wikipedia.org / Toshimitsu_Motegi

«В сентябре прошлого года, вскоре после того, как я стал премьер-министром, мы провели с президентом Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога в том числе и о заключении мирного договора», — приводит слова министра «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выражал намерение окончательно разрешить спор с Россией о принадлежности южной части Курильских островов.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем