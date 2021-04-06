«КАМАЗ-мастер» представит на «Шелковом пути» новый грузовик с кабиной К5

Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» планирует представить в июле на ралли-марафоне «Шелковый путь» новый грузовик с кабиной К5, пишет «РИА Новости». Пилотом проекта является Дмитрий Сотников.

«Рама уже в стадии сборки на нашем производственном участке, сейчас завершаем работы по формированию внешнего облика грузовика», — рассказал капитан команды Владимир Чагин.

Он также добавил, что ведется работа над новым капотником, однако спортивный КАМАЗ с кабиной К5 находится в приоритете, за него отвечает Эдуард Николаев.

Напомним, ралли-рейд «Шелковый путь» в 2021 году пройдет на территории России, Монголии и Китая. Соревнования стартуют 1 июля в Омске и финишируют в Китае 11 июля. Всего участникам предстоит преодолеть 10 участков. Общая протяженность маршрута составит 5 тыс. км.



Татьяна Демина