Ралли «Шелковый путь — 2021» пройдет на территории трех стран

Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2021 году пройдет на территории России, Монголии и Китая, сообщает пресс-служба гонки.

Соревнования стартуют 1 июля в Омске и финишируют в Китае 11 июля. Маршрут гонки также пройдет по знаменитой пустыне Гоби. Всего участникам предстоит преодолеть 10 участков. Общая протяженность маршрута составит 5 тысяч километров.

Карта проведения «Шелкового пути — 2021». Фото: silkwayrally.com

Организаторы сняли оплату стартовых взносов с команд, состав которых полностью состоит из молодых людей не старше 29 лет, а также с женских коллективов.

Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года. В нынешнем сезоне гонка была отменена из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее команда «КАМАЗ-мастер» объявила свой состав на ралли «Дакар-2021».