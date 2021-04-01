Казанцы могут сообщить о подтоплениях во дворах в систему «Открытая Казань»

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана запустили систему «Открытая Казань» для приема сообщений жителей многоквартирных домов о подтоплениях во дворах.

Казанцы могут оставить свои заявки на сайте и по телефону: 063 (для стационарного) и +7(843)236-41-23, сообщается на сайте мэрии города.

О подтоплении территории дворов многоквартирных домов жители Казани могут сообщить также в свою управляющую компанию либо ТСЖ. В жилых массивах города заявки принимают в администрациях районов по телефонам:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7(843)519-34-00, +7(843)555-07-96;

Советский район: +7(843)272-01-05;

Вахитовский и Приволжский районы: +7(843)264-30-96 (круглосуточный), +7(843)277-02-10 (дневной).

Кировский и Московский районы: +7(843)557-76-10.

В случае скопления воды на автомобильных дорогах казанцам следует обратиться в дежурную службу эксплуатирующей организации по телефону: +7(843)555-07-96.

Фото: Максим Платонов (архив)

При неисправностях сетей ливневой канализации на казанских дорогах — в Комитет внешнего благоустройства города по телефонам: +7(843)294-83-55, +7(843)294-83-56, +7(843)294-83-83.

Отметим, что с начала таяния снегов жители Казани неоднократно жаловались на скопление воды во дворах.

Напомним, что Татарстан вошел в список регионов, которым в половодье может угрожать подтопление. Президент республики Рустам Минниханов поручил всем службам готовиться к весеннему половодью.

Татьяна Демина