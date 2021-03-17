С начала года в Казани прочистили 2,5 км ливневой канализации

В Казани дорожные службы и эксплуатирующие организации ведут работы по очистке прилотковых частей автомобильных дорог от снега и наледи, а так же очистке дождеприемных колодцев. Всего на территории Казани располагаются 426 км сетей ливневой канализации, на которых более 5 тысяч дождеприемных колодцев.



Как сообщили «Реальному времени» в Комитете по благоустройству Казани, в рамках предусмотренных бюджетом Татарстана средств ведутся работы по гидродинамической очистке трубопроводов ливневой канализации. С начала 2021 года прочистили около 2,5 км, работы продолжаются.

Фото: kzn.ru

На случаи аварийных ситуаций и подтоплений УДС сформированы дежурные бригады и спецтехника. По вопросам подтопления автомобильных дорог и нарушения работоспособности сетей ливневой канализации в ведомстве рекомендовали обращаться в дежурную службу эксплуатирующей организации по тел 555-07-96 либо в Комитет внешнего благоустройства: 294-83-55 (56,83). Если подтопило дворовую территорию, необходимо обратиться в управляющие компании либо ТСЖ. В жилых массивах сообщение о проблеме необходимо направить в администрации районов.

Ранее в Казани сняли на видео, как дети из-за замерзших ливневок обегают огромную лужу по проезжей части.

Ольга Плешкова