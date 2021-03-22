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Косторная примет участие в шоу «Чемпионы на льду» в Казани

17:28, 22.03.2021
Косторная примет участие в шоу «Чемпионы на льду» в Казани
Фото: vk.com/eteritutberidze

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная включена в состав участников шоу «Чемпионы на льду» в Казани. Об этом сообщается в «Инстаграме» группы тренера Этери Тутберидзе.

«Пока составы утверждены на ближайшие города, а именно на Казань и Москву. Состав в Казани и Москве несколько отличается. Алена Косторная точно примет участие в шоу в Казани и в Москве. В остальных городах состав еще формируется», — говорится в сообщении.

Также в Казани выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая намерена показать два показательных номера в рамках шоу в столице Татарстана. Кроме нее, планируется приезд Евгении Медведевой и Камилы Валиевой.

Напомним, ледовое шоу «Чемпионы на льду» состоится в Казани 2 апреля.

СпортФигурное катаниеОбщество
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