Вениамин Смехов привез в Казань экспонаты на выставку, посвященную Николаю Караченцову

Фото: Казанский музей соцбыта

Российский актер, режиссер, публицист Вениамин Смехов привез в Казанский музей социалистического быта афишу, на которой участники премии «Фигаро», прошедшей в Театре Андрея Миронова в Санкт-Петербурге, выразили слова поддержки экспозиции «Караченцов. Жизнь и судьба», посвященной народному артисту РСФСР Николаю Караченцову.



Среди поддержавших казанскую выставку российские артисты Николай Бурляев, Светлана Немоляева, Эммануил Виторган, Ирина Муравьева, Ольга Остроумова, Николай Коляда, Евгений Герасимов, Валерий Фокин, Сергей Безруков, Александр Михайлов, Юрий Васильев, Рудольф Фурманов и композитор Максим Дунаевский.



Также Смехов передал в экспозицию выставки фотографии, где он с Караченцовым запечатлен во время совместных съемок фильмов «Ловушка для одинокого мужчины», «Дура» и в обычной бытовой обстановке, сообщили в пресс-службе Казанского музея соцбыта.

Фото: Казанский музей соцбыта

Смехов рассказал историю фотографии, где изображены он, Караченцов и актер Иннокентий Смоктуновский, и передал ее с подписью в дар музею. Он пообщался с посетителями, сделал памятные фото и пообещал приехать вновь с новыми экспонатами.

Фото: Казанский музей соцбыта

Экспозиция, посвященная Николаю Караченцову, открылась в Казани в Музее соцбыта в марте этого года. Семья артиста передала в дар музею фотографии из семейного архива, первую гитару Караченцова, шляпу, в которой снимался актер в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», и другие семейные реликвии.

Татьяна Демина