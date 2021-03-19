Первая гитара Николая Караченцова — теперь в Казани

Сегодня в казанском Музее соцбыта открылась постоянная экспозиция, посвященная Николаю Караченцову. На открытии присутствовала вдова артиста — заслуженная артистка России Людмила Поргина. Семья Николая Петровича передала в дар казанскому музею фотографии из семейного архива, первую гитару Караченцова, шляпу, в которой снимался актер в фильме «Человек с бульвара Капуцинов» и другие семейные реликвии.
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