Арбитражный суд РТ разрешил возобновить строительство общежития КГЭУ

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Судебный запрет на строительство 20-этажного общежития Казанского государственного энергоуниверситета отменен досрочно. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФССП по РТ, уточнив, что исполнительное производство по этому делу прекращено 29 июня.



Само решение Арбитражного суда Татарстана вынесено еще 25 июня — по ходатайству руководства вуза, но до сих пор не опубликовано на сайте.

Напомним, 6 мая суд постановил приостановить университетскую стройку на 60 суток для полного устранения 46 нарушений, выявленных ранее инспекторами Ростехнадзора. Значительная их часть касалась несоответствия выполненных работ утвержденному проекту строительства при возведении свайного фундамента.

Судебный запрет вступил в силу, однако не был исполнен — констатировали ранее судебные приставы, и сами остановили работы на объекте в июне. После этого руководство КГЭУ обратилось в суд с ходатайством об отмене решения.

Напомним, проект строительства за счет бюджета оценивается в 370 млн рублей.