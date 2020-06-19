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Судебные приставы приостановили строительство 20-этажного общежития КГЭУ

13:53, 19.06.2020
Судебные приставы приостановили строительство 20-этажного общежития КГЭУ
Фото: realnoevremya.ru

Судебные приставы исполнили решение суда о приостановлении строительства 20-этажного общежития Казанского государственного энергоуниверситета (КГЭУ) по иску Ростехнадзора РТ. Ведомство по результатам проверки выявило нарушения в ходе строительства, а также в применении используемых материалов.

Подрядчик нарушил обязательные требования в области строительства и применения строительных материалов. Арбитражный суд РТ приостановил строительство общежития на 60 суток.

«Строительство объекта приостановлено, подрядчик предупрежден сотрудниками службы об ответственности в случае неисполнения решения суда. Судебным приставом будет осуществляться контроль исполнения требований исполнительного документа», — сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

ОбществоОбразование Татарстан
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