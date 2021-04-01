1,4 трлн рублей россиян на эскроу-счетах — это много или мало

Объем средств на счетах эскроу в рамках долевого строительства жилья на 1 марта этого года превысил отметку в 1,41 трлн рублей, сообщил сегодня Центробанк. Напомним, на таких счетах с 1 июля 2019 года должны храниться средства дольщиков, застройщик получает их только после ввода жилья в эксплуатацию.

При этом 213,2 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислено застройщикам или в погашение кредитов на строительство объектов. Центробанк отмечает, что в феврале показатели проектного финансирования строительства жилья продолжили расти, в том числе благодаря мерам государственной поддержки.

Общий лимит действующих кредитных договоров между банками и застройщиками на 1 марта составляет более 3,28 трлн рублей, добавляет пресс-служба Банка России.

Фото: realnoevremya.ru

1,41 трлн рублей на эскроу-счетах — это:

Примерно 1/23 от общего объема средств населения в банках (32,123 трлн рублей, по данным ЦБ).

(32,123 трлн рублей, по данным ЦБ). 13,43 млн кв. метров жилья в ценах Казани — один квадратный метр в новостройке здесь стоит в среднем 105 тысяч рублей. Это примерно 226 тысяч квартир, средняя площадь квартиры в Казани составляет 59,4 кв. м (данные портала «МирКвартир»).

— один квадратный метр в новостройке здесь стоит в среднем 105 тысяч рублей. Это примерно 226 тысяч квартир, средняя площадь квартиры в Казани составляет 59,4 кв. м (данные портала «МирКвартир»). В среднем по России жилье стоит чуть меньше — 90 тысяч рублей (данные Счетной палаты на конец 2020 года). 1,41 трлн рублей — это 1 5,66 млн кв. метров, или 273,9 тыс. средних квартир.

или 273,9 тыс. средних квартир. Это также в 7,6 раза меньше, чем целевой показатель по национальному проекту «Жилье и городская среда», — по нему к 2024 году ежегодно в России должны вводить 120 млн кв. м жилья (впрочем, в середине 2020 года сообщалось о намерении снизить этот показатель до 100 млн кв. м в год).

«Жилье и городская среда», — по нему к 2024 году ежегодно в России должны вводить 120 млн кв. м жилья (впрочем, в середине 2020 года сообщалось о намерении снизить этот показатель до 100 млн кв. м в год). В пять раз меньше, чем общий объем введенного в эксплуатацию жилья в 2020 году, — это 80,6 млн кв. м, по данным Минстроя РФ. Однако половина (41,9 млн кв. м) приходится на многоквартирное жилье, если сравнивать с ним — то лишь в 2,6 раза больше.

— это 80,6 млн кв. м, по данным Минстроя РФ. Однако половина (41,9 млн кв. м) приходится на многоквартирное жилье, если сравнивать с ним — то лишь в 2,6 раза больше. Этих средств хватило бы на месяц аренды жилья для каждого жителя России при средней стоимости аренды однокомнатной квартиры в стране в 13 тыс. рублей (и еще около 400 млрд осталось бы). На два месяца — уже нет.

при средней стоимости аренды однокомнатной квартиры в стране в 13 тыс. рублей (и еще около 400 млрд осталось бы). На два месяца — уже нет. 14 «дворцов» под Геленджиком.

Александр Артемьев