Минсельхозпрод РТ: по итогам 2020 года валовый объем экспорта продукции халяль составил $2,5 млн

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов отметил, что одним из приоритетных направлений экспорта в Татарстане является вывоз за границу продукции халяль. По его словам, по итогам прошлого года валовый объем экспорта данной продукции составил $2,5 млн.

Гарипов отметил, что $0,5 млн от этой цифры приходится на мясную и молочную халяль-продукцию, $1,9 млн — на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, еще $0,1 — на прочую продукцию агропромышленного-комплекса.



На сегодняшний день халяль-продукция АПК реализуется в регионы России и экспортируется в Ирак, Китай, Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Германию, Молдову, Монголию, США и другие страны, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в 2020 году Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ выдал 128 организациям свидетельства о соответствии стандартам халяль. Объем производства халяльной продукции вырос в два раза, поэтому комитет вдвое увеличил количество контролеров и наладил работу с лабораториями.

