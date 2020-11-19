В 2020 году Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ выдал 128 свидетельств о соответствии

В 2020 году Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ выдал 128 организациям свидетельства о соответствии стандартам халяль. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления.

Всего в ведении комитета числятся 148 организаций, получивших сертификацию. Из них 109 — из Татарстана. Крупнейшими предприятиями являются птицефабрики «Челны-Бройлер», «Ак Барс», «Равис», «Акашевская», организации «Макфа», «Юнилевер-Русь», «АмРест» (KFC).

Фото: realnoevremya.ru

Объем производства халяльной продукции вырос в два раза, поэтому комитет вдвое увеличил количество контролеров и наладил работу с лабораториями.

В этом году на основе дорожной карты HalalLifeStyle ДУМ РТ провел сертификацию санаториев «Крутушка», «Шифалы су» — «Ижминводы», «Радуга».



Ранее Минсельхозпрод Татарстана рассказал о «халяльном» вине.



Ольга Плешкова