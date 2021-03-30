В доме в Мытищах нашли тело устроившего стрельбу мужчины, возбуждено уголовное дело

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Тело мужчины, открывшего стрельбу по сотрудникам полиции в подмосковных Мытищах, нашли в сгоревшем доме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Собеседник агентства не уточнил подробности смерти. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Расследование находится на контроле председателя Следкома Александра Бастрыкина.

Напомним, житель поселка Новые Вешки забаррикадировался и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Предварительные данные о гибели появились вечером 30 марта. По одной из версий, злоумышленник мог сам поджечь дом. Спецоперация продолжалась более 9 часов. Напомним, во время штурма дома был ранен один из спецназовцев.

Маргарита Головатенко