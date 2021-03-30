В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам

В коттеджном поселка Новые Вешки, около подмосковных Мытищ, мужчина забаррикадировался и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Об этом пишет «РИА Новости».

Он открыл стрельбу и бросил две гранаты в тот момент, когда полиция пришла осмотреть его дом из-за подозрений в торговле оружием. По данным источника «Интерфакса», мужчина мог удерживать в доме заложников: двух взрослых родственников и ребенка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Спустя время правоохранителям удалось уговорить его отпустить ребенка. «Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина — по предварительным данным, гражданский муж дочери», — рассказал «Интерфаксу» источник.

После этого силовики начали штурм жилища, где находился стрелок. Мужчину задержали, сообщает «РИА Новости».

Сегодня в МВД по Татарстану сообщили о задержании двух казанцев, которые хранили в квартирах оружие и боеприпасы.

Татьяна Леухина