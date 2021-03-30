При штурме дома в Мытищах ранили сотрудника спецназа

Во время штурма дома в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался открывший по силовикам огонь мужчина, ранили сотрудника спецназа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Один из сотрудников спецназа получил ранение во время штурма. Характер ранения пока не известен», — сказал источник.

По сообщениям ГУМВД, стрельба началась утром после прибытия полиции к частному дому в поселке Вешки — полиция должна была проверить данные о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. После этого находившийся в доме мужчина открыл стрельбу и бросил две гранаты.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, «Реальное время» сообщало, что мужчину задержали после того, как он отпустил двух из трех заложников.

Маргарита Головатенко