Бразилец Роналдо извинился перед матерями за свою прическу на ЧМ-2002

Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдо попросил прощения у матерей, чьи дети захотели сделать такую же прическу, как у него на чемпионате мира — 2002.

Тогда бразилец выходил на поле со стрижкой под «ноль», оставив волосы только в передней части головы.

«Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают себе такую же прическу. Я получил травму и не хотел общаться с бразильскими медиа. Поэтому я и сделал эту стрижку. Я появился перед партнерами по команде и спросил: «Нравится?» Они ответили: «Нет, это ужасно! Отрежь это!» Но журналисты увидели мою прическу и забыли о травме», — сказал Роналдо.

Фото: eurosport.ru

На чемпионате мира в 2002 году Роналдо вместе со сборной Бразилии стал чемпионом, обыграв в финале команду Германии со счетом 2:0. Сам нападающий завоевал титул лучшего бомбардира турнира, забив 8 голов.

Сейчас Роналдо является совладельцем и президентом испанского клуба «Реал Вальядолид».

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