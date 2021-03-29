Василий Уткин отработает комментатором матча России против Словакии
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин вернется к комментаторской работе. Об этом сообщается на сайте российского спортивного видеосервиса «Телеспорт».
Уткин будет работать на матче сборной России со Словакией в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Его напарником по прямому эфиру станет радиоведущий Алексей Дурново.
Встреча между Россией и Словакией состоится 30 марта, начало матча в 22:45 по мск.
После двух матчей россияне набрали шесть очков и занимают первое место в группе Н. Ранее команда Станислава Черчесова обыграли Мальту и Словению.
Подробнее о выступлении российских футболистов в квалификации чемпионата мира-2022 читайте в материале «Реального времени».СпортФутбол
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