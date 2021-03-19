Новости происшествий

12:34 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В жилом доме в Химках произошел взрыв — видео

11:09, 19.03.2021
В жилом доме в Химках произошел взрыв — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В жилом девятиэтажном доме в Химках произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в МЧС также подтвердили информацию о взрыве и разрушениях.

«Что взорвалось, устанавливается, на место направлены оперативные службы», — сказал источник, отметив, что горят пять квартир и произошло обрушение межквартирных перегородок.

Судя по видео очевидцев, разрушены несколько балконов на нескольких этажах, выбито много окон, из которых валит черный дым.

По последним данным, в результате ЧП погиб один человек.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также