В жилом доме в Химках произошел взрыв — видео

В жилом девятиэтажном доме в Химках произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в МЧС также подтвердили информацию о взрыве и разрушениях.

«Что взорвалось, устанавливается, на место направлены оперативные службы», — сказал источник, отметив, что горят пять квартир и произошло обрушение межквартирных перегородок.

Судя по видео очевидцев, разрушены несколько балконов на нескольких этажах, выбито много окон, из которых валит черный дым.

По последним данным, в результате ЧП погиб один человек.