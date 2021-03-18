В Самаре обрушилась стена жилого дома

в Самаре утром 18 марта на ул. Галактионовская, 84 обрушилась стена двухэтажного многоквартирного жилого дома, сообщает «Волга Ньюс».



Сообщение об обрушении поступило в 6.03. Сотрудники службы, прибывшие на место происшествия, установили, что обрушилась несущая стена дома 1909 года постройки. Площадь обрушения составила 50 кв. м.

В доме пять квартир. Всего в нем зарегистрировано 22 человека. Погибших и пострадавших нет. Для обогрева людей выделили автобус, администрация решает вопрос по дальнейшему их размещению.

Напомним, недавно в Самаре произошел пожар в крупном торговом центре «Скала». При проверке возможных причин возгорания специалисты выявили нарушения в технологии монтажа фасада.

Маргарита Головатенко