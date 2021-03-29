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В Казани пробки в понедельник вечером достигли 7 баллов

17:45, 29.03.2021

В Казани в понедельник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.45.

Заторы образовались на улицах Николая Ершова, Аделя Кутуя, Космонавтов, Пушкина.

Пробки наблюдаются на улицах Гвардейской, Декабристов, 25 Октября, Петра Витера, Копылова, Тэцевской. Движение из-за ДТП затруднено на Сибирском тракте.

АвтоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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