Черчесов рассказал о состоянии травмированных перед игрой со Словакией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился информацией о состоянии здоровья травмированных игроков национальной команды и их готовности к матчу со Словакией в третьем туре группового раунда квалификации чемпионата мира — 2022.

В частности, журналисты спросили о возможных травмах Александра Головина, Магомеда Оздоева и Алексея Ионова.

«Все эти три футболиста сегодня были на поле. У нас была тренировка тактического плана, все они присутствовали. Сегодня медицина даст мне заключение, и от этого мы будем исходить. Что касается Оздоева, мы его действительно не брали на Мальту, оставили с физиотерапевтом, который его готовил. Думаю, это было правильное решение. Игрой со Словенией мы довольны. Понятно, бывают нюансы, которые мы на теории сегодня подправим. А так состояние у него хорошее. Ждем от медицинского штаба зеленый свет», — сказал Черчесов на предматчевой пресс-конференции в Трнаве.

Фото: rfs.ru

Футболисты сборной России прибыли в Словакию накануне вечером. В понедельник в расположение национальной команды пришли инспекторы допинг-контроля, взяв пробы на запрещенные вещества у 10 игроков сборной.

После двух матчей Россия лидирует в группе Н с двумя победами и 6 набранными очками. Ранее команда Станислава Черчесова одолела в гостях Мальту и дома справилась со Словенией.

Подробнее о выступлении сборной России в квалификации чемпионата мира — 2022 читайте в материале «Реального времени».