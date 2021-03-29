Перед матчем со Словакией 10 игроков сборной России сдали допинг-тесты

Расположение сборной России по футболу в Трнаве посетили инспекторы допинг-контроля.

По сообщению пресс-службы, 10 футболистов национальной команды прошли тестирование на допинг в преддверии матча со Словакией в третьем туре группового раунда квалификации чемпионата мира — 2022.

«Внесоревновательному контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения. Все прошло в штатном порядке», — говорится в сообщении.

Матч россиян со Словакией состоится 30 марта в Трнаве.

Напомним, ранее сборная России обыграла на выезде Мальту и дома победила Словению. Подробнее о выступлении российской команды в отборе на чемпионат мира — 2022 читайте в материале «Реального времени».