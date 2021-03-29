ВККС разрешила Бастрыкину возбудить наркодело на отставного судью в Казани

Мировой судья в отставке из Казани Айдар Хадиуллин может получить статус подозреваемого в деле о покушении на незаконный оборот наркотиков. Сегодня в Москве Высшая квалифколлегия судей РФ дала согласие на его уголовное преследование, сообщают источники «Реального времени».



Соответствующее представление в ВККС направлял председатель СКР Александр Бастрыкин по материалам казанских следователей.

В ходе заседания в Москве Хадиуллин причастность к преступлению отрицал.

Напомним, в мае 2020 года в Зеленодольском районе Татарстана сотрудники наркополиции, ГИБДД и Росгвардии устроили круглосуточную засаду возле одного из ранее обнаруженных тайников с наркотиками, дождались тех, кто заберет добычу, и остановили их автомобиль на трассе. За рулем был 27-летний сотрудник пожарной части из Казани Фархад Сафиуллин, на заднем сиденье — 40-летний мужчина с удостоверением мирового судьи 10-го участка Ново-Савиновского района Казани. В машине нашли и пакет с 80 свертками мефедрона и производных.

Удостоверение судьи оказалось подлинным, но в отсутствие согласия на уголовное преследование задерживать судью не стали. Он спешно подал в отставку. Его приятель-пожарный с мая находится под стражей. Этим уголовным делом занимаются сотрудники 3-го отдела Следкома по РТ, на счету которых — два обвинительных приговора в отношении казанских судей Марины Фирсовой и Эльмиры Зиганшиной.