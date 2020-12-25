Премьер-министр Армении готов покинуть пост
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов оставить должность. Однако для этого проведет внеочередные парламентские выборы.
«Я готов уйти с должности премьера в результате народного решения. А с должности премьера я могу уйти только по решению народа», — цитирует сообщение Пашиняна RT.
Он подчеркнул, что готов продолжить руководство Арменией «в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа».
Чтобы проверить доверяют ли ему люди Пашинян готов объявить внеочередные парламентские выборы.
Напомним, оппозиция требует отставки Пашиняна с начала конфликта в Нагорном Карабахе. Активизировались они после заключения мира.ОбществоВласть
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