Премьер-министр Армении готов покинуть пост

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов оставить должность. Однако для этого проведет внеочередные парламентские выборы.

«Я готов уйти с должности премьера в результате народного решения. А с должности премьера я могу уйти только по решению народа», — цитирует сообщение Пашиняна RT.

Он подчеркнул, что готов продолжить руководство Арменией «в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа».

Чтобы проверить доверяют ли ему люди Пашинян готов объявить внеочередные парламентские выборы.

Напомним, оппозиция требует отставки Пашиняна с начала конфликта в Нагорном Карабахе. Активизировались они после заключения мира.