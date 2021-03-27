Фонд Нацбиблиотеки РТ пополнится новинками на 6 млн рублей в 2021 году

Фото: Максим Платонов

В текущем году фонд Национальной библиотеки РТ пополнится новыми книгами на сумму 6 млн рублей. Об этом рассказала директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова в интервью Андрею Кузьмину.

Она отметила, что ежегодно 5% закупок должны освежаться, согласно порядку формирования абонентского отдела. В 2021 году также будут приобретены новые книги.

В 2020 году библиотека получила грант в размере 27 млн рублей. Книги, которые находятся в современной универсальной зоне читатели могут взять бесплатно.

«У нас появилась великолепная возможность закупить все лучшее, что вышло за последние годы. Было задействовано более 700 издательств, и мы закупали все то, чтобы было в топе их продаж», — подчеркнула Тимерзянова.

Напомним, начиная с 20 марта более тысячи человек ежедневно посещают Национальную библиотеку Татарстана.

20 марта с 9 утра Национальная библиотека РТ, расположенная на ул. Пушкина, 86, возобновила выдачу книг на дом. Учреждение предлагает 40 тыс. книг от мировых издательств, закупленных по гранту президента республики.

В прошлом году Национальная библиотека Татарстана официально переехала в здание бывшего НКЦ «Казань» и начала работать. Во время переезда были открыты бесплатные экскурсии по новому зданию учреждения.

