Более 1000 человек ежедневно посещают Нацбиблиотеку РТ после открытия

Фото: Максим Платонов

Начиная с 20 марта более тысячи человек ежедневно посещают Национальную библиотеку Татарстана. Об этом рассказала директор учреждения культуры Мадина Тимерзянова в интервью Андрею Кузьмину.

За субботу и воскресенье в учреждении побывало 3 902 человека. Еще 700 пришли в понедельник, во вторник библиотеку посетили более 1000 человек, отметила Тимерзянова.

До 1 апреля библиотека будет работать ежедневно с 9 часов утра до 21.00. После она перейдет на режим работы с 10 часов утра до 22.00. Это сделано для того, чтобы любой человек мог посетить библиотеку в удобное для него время.

20 марта с 9 утра Национальная библиотека Татарстана, расположенная на ул. Пушкина, 86, возобновила выдачу книг на дом. Учреждение предлагает 40 тыс. книг от мировых издательств, закупленных по гранту президента республики.

Напомним, в прошлом году Национальная библиотека Татарстана официально переехала в здание бывшего НКЦ «Казань» и начала работать. Во время переезда были открыты бесплатные экскурсии по новому зданию учреждения.