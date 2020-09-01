В новом здании Национальной библиотеки Татарстана начнут проводить экскурсии на время переезда книг

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня стартуют открытые и бесплатные экскурсии в новое здание Национальной библиотеки Татарстана, сообщает пресс-служба программы развития общественных пространств Татарстана.

Экскурсии доступны на период переезда фондов библиотеки. Об истории библиотеки и о том, каким станет учреждение культуры в новом здании, желающим расскажут заместители директора Национальной библиотеки Табрис Яруллин и Лилия Залялова. Первые экскурсии пройдут сегодня по предварительной регистрации в 16.00 и в 19.00. Экскурсии проходят в группах до 25 человек. Форма для записи доступна на официальном сайте и в аккаунте библиотеки в «Инстаграме».

Сейчас переезд 2 млн единиц хранения Нацбиблиотеки Татарстана продолжается. Из-за недостатка площадей в старом здании на улице Кремлевской учреждение использовало форматно-инвентарную систему расстановки фондов. К октябрю в обновленной библиотеке можно будет по предварительному заказу получить книгу для работы с ней в классическом читальном зале. Читальный зал откроется для посетителей к декабрю.

Напомним, ранее Национальная библиотека Татарстана официально переехала в здание бывшего НКЦ «Казань» и начала работать. Первым посетителем стал режиссер Тимур Бекмамбетов. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».