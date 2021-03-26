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Врио губернатора Пензенской области стал сенатор Олег Мельниченко

19:54, 26.03.2021
Врио губернатора Пензенской области стал сенатор Олег Мельниченко
Фото: council.gov.ru

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Пензенской области. Им стал сенатор Олег Мельниченко.

«Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Пензенской области», — говорится в президентском указе.

Путин провел с ним рабочую встречу в режиме видеоконференции, в ходе которой и подписал документ о его назначении, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, 23 марта Путин уволил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, следом в отставку отправилось правительство региона.

Белозерцева задержали утром 21 марта. Его заподозрили в получении взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую сумму более 30 млн рублей. Во время обыска в доме губернатора правоохранители нашли около 500 млн рублей и пистолет. Его арестовали до 20 мая.

О фабуле дела Белозерцева и мнениях политологов о том, является ли задержание пензенского губернатора показательным актом борьбы с коррупцией — читайте в материале «Реального времени».

Справка

Олег Мельниченко — председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области.

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