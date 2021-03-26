Врио губернатора Пензенской области стал сенатор Олег Мельниченко

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Пензенской области. Им стал сенатор Олег Мельниченко.

«Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Пензенской области», — говорится в президентском указе.

Путин провел с ним рабочую встречу в режиме видеоконференции, в ходе которой и подписал документ о его назначении, сообщается на сайте Кремля.



Напомним, 23 марта Путин уволил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, следом в отставку отправилось правительство региона.



Белозерцева задержали утром 21 марта. Его заподозрили в получении взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую сумму более 30 млн рублей. Во время обыска в доме губернатора правоохранители нашли около 500 млн рублей и пистолет. Его арестовали до 20 мая.

О фабуле дела Белозерцева и мнениях политологов о том, является ли задержание пензенского губернатора показательным актом борьбы с коррупцией — читайте в материале «Реального времени».