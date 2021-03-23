Минкульт Татарстана призвал не политизировать ситуацию с отменой концерта Тямаева в Башкирии

В ситуации с отменой концерта известного татарского певца Фирдуса Тямаева в башкирском селе не стоит делать поспешных выводов, также не нужно ее политизировать. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства культуры Татарстана, отметив, что следят за развитием событий.

— Отметим, что культура и искусство призваны воспитывать человека и общество, призваны смягчать, а не нагнетать обстановку. Поэтому в данной ситуации не стоит политизировать и делать поспешные выводы. Также важно посмотреть и на юридическую сторону дела. Пока мы не видели договор, заключенный между двумя сторонами, и не можем дать правовую оценку инциденту. В случае невыполнения каких-то обязательств сторонам необходимо разбираться в ситуации в судебном порядке, — рассказали в Минкульте.





По данным Минкульта, татарстанские артисты не жаловались в ведомство на сложности с организацией концертов в соседней республике.

— Заметим, что татарстанские артисты с большим успехом выступают на площадках в Башкортостане, а соседняя республика отправляет свои коллективы в Татарстан. Сейчас идут переговоры о гастролях Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Запланированы гастроли Уфимского государственного татарского театра «Нур» в Казани и театра им. Камала в Уфе, — заключили в министерстве.

Как сообщил сам Тямаев, официальная причина отмены концерта в башкирском селе Киргиз-Мияки — отключение электричества из-за потопа в подвале — является надуманной, а на самом деле концерт отменили из-за политики:

— В последние месяцы затруднилась организация концертов в Башкортостане, всегда какие-то препятствия. Никто ничего не объясняет, но сегодня нам дали понять, что меня, мою группу наказывают из-за того, что я в 2020 году поддержал народ и встал на защиту Куштау. Я и сегодня знаю, что поступил по совести. Но какое преступление я совершил? — заявляет певец.