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Главное к утру: планировка Замелекесья в Челнах, ограничения большегрузам, упавший вертолет

07:00, 26.03.2021
Главное к утру: планировка Замелекесья в Челнах, ограничения большегрузам, упавший вертолет
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 26 марта:

  • В Калининградской области вертолет упал в акваторию Куршского залива. По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек. Еще двое человек пострадали. Сообщается, что вертолет принадлежит МЧС. Он выполнял тренировочный полет.
  • Кабмин Татарстана вводит временные ограничение движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенным на территории республики в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
  • В Набережных Челнах сегодня рассмотрели проект планировки и проект межевания территории в жилом районе Замелекесье, где будут строить новые трамвайные пути. Протяженность ветки в одном направлении составит 13 км. Также планируется строительство моста через реку Мелекеска, одной тяговой подстанции, одной служебной станции, оборотного кольца, 31 автомобильного переезда, 28 остановочных павильонов в рамках запуска трамвайной линии.
  • Роскомнадзор счел избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах. Эти данные не надо будет вводить, даже если пользователь решит через информационную систему ведомства предоставить свое согласие на обработку персональных данных.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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