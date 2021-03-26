Главное к утру: планировка Замелекесья в Челнах, ограничения большегрузам, упавший вертолет
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 26 марта:
- В Калининградской области вертолет упал в акваторию Куршского залива. По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек. Еще двое человек пострадали. Сообщается, что вертолет принадлежит МЧС. Он выполнял тренировочный полет.
- Кабмин Татарстана вводит временные ограничение движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенным на территории республики в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
- В Набережных Челнах сегодня рассмотрели проект планировки и проект межевания территории в жилом районе Замелекесье, где будут строить новые трамвайные пути. Протяженность ветки в одном направлении составит 13 км. Также планируется строительство моста через реку Мелекеска, одной тяговой подстанции, одной служебной станции, оборотного кольца, 31 автомобильного переезда, 28 остановочных павильонов в рамках запуска трамвайной линии.
- Роскомнадзор счел избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах. Эти данные не надо будет вводить, даже если пользователь решит через информационную систему ведомства предоставить свое согласие на обработку персональных данных.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым