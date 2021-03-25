Роскомнадзор отказался от идеи регистрироваться в соцсетях по паспорту

Роскомнадзор счел избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах. Эти данные не надо будет вводить, даже если пользователь решит через информационную систему ведомства предоставить свое согласие на обработку персональных данных.

Ранее ведомство предложило вводить ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты при регистрации. Спустя время Роскомнадзор признал меру избыточной.

Фото: kzn.ru

Теперь проект скорректирован: при регистрации и обработке возможна передача только тех персональных данных, что содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сбор и обработка дополнительных данных не допускается, пишет «РИА Новости». Стоит отметить, чтобы зарегистрироваться в ЕСИА, необходимо ввести паспортные данные.

Ранее Роскомнадзор объяснял, зачем ведомству понадобилась необходимость собирать у операторов связи данные абонентов. В ведомстве намерены ликвидировать рынок серых сим-карт.



Татьяна Леухина