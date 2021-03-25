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Происшествия

В Калининградской области разбился вертолет

22:56, 25.03.2021
В Калининградской области разбился вертолет
Фото: wikipedia.org

В Калининградской области вертолет упал в акваторию Куршского залива. По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек.

Еще двое человек пострадали. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, вертолет принадлежит МЧС. Он выполнял тренировочный полет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта в Центральноафриканской республике (ЦАР) потерпел крушение вертолет с военными специалистами из России. В результате инцидента никто не пострадал.

ПроисшествияОбщество
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