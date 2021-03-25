В Челнах обсудили проект планировки новой трамвайной линии в Замелекесье

В Набережных Челнах сегодня рассмотрели проект планировки и проект межевания территории в жилом районе Замелекесье, где будут строить новые трамвайные пути. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Протяженность ветки в одном направлении составит 13 км. Также планируется строительство моста через реку Мелекеска, одной тяговой подстанции, одной служебной станции, оборотного кольца, 31 автомобильного переезда, 28 остановочных павильонов в рамках запуска трамвайной линии.

По новой линии ожидается организовать три трамвайных маршрута с интервалом движения 6 минут. Они обеспечат поселок ЗЯБ транспортной доступностью с Сидоровкой, поселком ГЭС и Новым городом. Планируемый объем перевозок 2—2,5 млн пассажиров в год.

Сейчас уже разработан проект планировки и межевания земельного участка для новой трамвайной линии, проходящей по улице Сармановский Тракт, далее по проспекту Фоменко до Казанского проспекта, с выходом на проспект Мусы Джалиля, рассказал генеральный директор «Электротранспорта» Рашид Шамсудинов.

В прошлом году мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объявил о начале проектирования трамвайных путей в Замелекесье. Строительство запланировано на лето текущего года.