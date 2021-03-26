Татарстан оказался в рейтинге регионов-альтернатив южным оздоровительным курортам

Московская область, Алтай и Татарстан возглавили рейтинг лучших альтернатив южным курортам для санаторного отдыха по программе кешбэка. Об этом сообщает «РИА Новости».

При этом в санаториях Татарстана дешевле всего оздоровиться. За проживание, питание и лечение в республике придется заплатить в среднем 2 750 рублей на человека в сутки. Дороже всего — в Ленинградской области (4 300 рублей) и Алтайском крае (4 150 рублей).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в первую десятку регионов для санаторного отдыха по программе кешбэка также вошли Калининградская и Ленинградская области, Башкирия, Свердловская и Самарская области.

Вчера семи врачам и медицинским сестрам из Казани вручили путевки в санатории для прохождения постковидной реабилитации.



Ранее Татарстан оказался на 3-е месте в рейтинге российских регионов, где активно используются программы реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Лидерами стали санатории Крыма и Сочи.

Татьяна Леухина