Казанские медработники, переболевшие COVID-19, пройдут курсы реабилитации в санаториях

Семь врачей и медицинских сестер из Казани получили путевки в санатории для прохождения постковидной реабилитации. Их поздравила заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова.

В проекте задействованы пять санаториев: «Бакирово», «Васильевский», «Шифалы су — Ижминводы», «Ливадия» и «Жемчужина». Они рассчитаны на 2 428 койко-мест и специализируются на лечении широкого спектра заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Проект направлен на сотрудников амбулаторно-поликлинической сети в возрасте старше 65 лет, переболевших COVID-19 и не получивших никаких дополнительных выплат.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Путевки вручили участковым врачам-терапевтам, инфекционисту, фельдшеру-лаборанту, медицинской сестре, офтальмологу и педиатру, работающим в поликлинике №21, детских поликлиниках №6, №7 и №9, поликлиническом отделении №1 больницы №18. В общей сложности такая мера поддержки была оказана 44 татарстанцам.

Курс реабилитации для переболевших COVID-19 составляет 7 дней. Медработники сами могли выбрать место отдыха, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее Татарстан занял 3-е место в рейтинге российских регионов, где активно используются программы реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Лидерами стали санатории Крыма и Сочи.

Татьяна Леухина