Уткин о победе над Мальтой: «У сборной России не было ни стиля, ни рисунка»

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал победу сборной России по футболу над Мальтой в матче квалификации чемпионата мира — 2022.

«Победа есть победа. И игра с Мальтой — по-любому разгонная, следующие две гораздо важнее, и они состоятся в ближайшие дней. Но сегодня у сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь. Лучший игрок матча с отрывом — мальтиец Мбонг. Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Команда Станислава Черчесова начала отбор к ЧМ-2022 с победы над Мальтой. Россияне уже в первом тайме забили два гола, отличились Артем Дзюба и Марио Фернандес. После перерыва хозяева поля отыграли один мяч и едва не сравняли счет. Все вопросы о победителе снял Александр Соболев, забивший третий гол сборной России в матче.

В других встречах группы Хорватия уступила Словении (0:1), а Кипр и Словакия сыграли вничью (0:0). После первого тура Россия возглавила турнирную таблицу группы Н.

Ранее о результате матча с Мальтой высказался комментатор Дмитрий Губерниев.