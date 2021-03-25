Новости спорта

12:30 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная России обыграла Мальту в стартовом матче отбора к ЧМ-2022

00:31, 25.03.2021 1
Сборная России обыграла Мальту в стартовом матче отбора к ЧМ-2022
Фото: rfs.ru

Национальная команда России выиграла в гостях у сборной Мальты (1:3) в первом туре группы H квалификационного раунда чемпионата мира-2022 .

Голами в составе российской сборной отметились капитан команды Артем Дзюба, а также Марио Фернандес и Александр Соболев. У мальтийцев мячом в ворота россиян отметился Джозеф Мбонг.

Таким образом сборная России пропустила уже девять мячей в последних трех играх. Ранее наша команда уступила Турции (2:3) и Сербии (0:5) в рамках Лиги наций.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 27 марта со сборной Словении. Начало игры в 17:00 по московскому времени. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

Справка

Мальта — Россия — 1:3

  • 0:1 — 23 Дзюба,
  • 0:2 — 35 Фернандес,
  • 1:2 — 56 Мбонг,
  • 1:3 — 89 Соболев.

Россия — Шунин, Джикия, Караваев, Семенов, Фернандес, Фомин (Миранчук, 57), Кузяев (Мостовой, 78), Ионов (Жемалетдинов, 57), Ахметов, Головин, Дзюба (Соболев, 83).

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем