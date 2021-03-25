Сборная России обыграла Мальту в стартовом матче отбора к ЧМ-2022

Национальная команда России выиграла в гостях у сборной Мальты (1:3) в первом туре группы H квалификационного раунда чемпионата мира-2022 .

Голами в составе российской сборной отметились капитан команды Артем Дзюба, а также Марио Фернандес и Александр Соболев. У мальтийцев мячом в ворота россиян отметился Джозеф Мбонг.

Таким образом сборная России пропустила уже девять мячей в последних трех играх. Ранее наша команда уступила Турции (2:3) и Сербии (0:5) в рамках Лиги наций.



Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 27 марта со сборной Словении. Начало игры в 17:00 по московскому времени. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».