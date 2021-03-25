Сборная России обыграла Мальту в стартовом матче отбора к ЧМ-2022
Национальная команда России выиграла в гостях у сборной Мальты (1:3) в первом туре группы H квалификационного раунда чемпионата мира-2022 .
Голами в составе российской сборной отметились капитан команды Артем Дзюба, а также Марио Фернандес и Александр Соболев. У мальтийцев мячом в ворота россиян отметился Джозеф Мбонг.
Таким образом сборная России пропустила уже девять мячей в последних трех играх. Ранее наша команда уступила Турции (2:3) и Сербии (0:5) в рамках Лиги наций.
Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 27 марта со сборной Словении. Начало игры в 17:00 по московскому времени. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
Справка
Мальта — Россия — 1:3
- 0:1 — 23 Дзюба,
- 0:2 — 35 Фернандес,
- 1:2 — 56 Мбонг,
- 1:3 — 89 Соболев.
Россия — Шунин, Джикия, Караваев, Семенов, Фернандес, Фомин (Миранчук, 57), Кузяев (Мостовой, 78), Ионов (Жемалетдинов, 57), Ахметов, Головин, Дзюба (Соболев, 83).
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