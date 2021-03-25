Губерниев о победе сборной России над Мальтой: «Полупешком походили»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о стартовом матче сборной России по футболу в квалификации чемпионата мира — 2022. Россияне с трудом обыграли на выезде Мальту со счетом 3:1.



«Этот матч вообще не нужно оценивать. Просто потому, что не нужно! Выиграли и хорошо. Тренировки же как-то проходят мимо нас. Ну и вот это была даже не тренировка. Что-то, конечно, отработали. Полупешком походили. А смотреть будем дальше. С победой!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Команда Станислава Черчесова начала отбор к ЧМ-2022 с победы над Мальтой. Россияне уже в первом тайме забили два гола, отличились Артем Дзюба и Марио Фернандес. После перерыва хозяева поля отыграли один мяч и едва не сравняли счет. Все вопросы о победителе снял Александр Соболев, забивший третий гол сборной России в матче.

В других встречах группы Хорватия уступила Словении (0:1), а Кипр и Словакия сыграли вничью (0:0). После первого тура Россия возглавила турнирную таблицу группы Н.