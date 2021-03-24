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Прокуратура взяла на особый контроль расследование о поджоге опорного пункта полиции в казанских Дербышках

17:03, 24.03.2021
Прокуратура взяла на особый контроль расследование о поджоге опорного пункта полиции в казанских Дербышках
Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Прокуратура Татарстана взяла на особый контроль расследование дела о поджоге в опорном пункте отдела полиции №14 в казанском поселке Дербышки.

По факту поджога помещения опорного пункта полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога), сообщает прокуратура республики.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Напомним, злоумышленник поджег опорный пункт общественного порядка отдела полиции №14 УМВД России по Казани. Сообщалось, что поджигателя ищут. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета, проход к ОП перекрыт. Корреспондент «Реального времени» сообщил, что на улице до сих пор присутствует сильный запах гари. Подробнее о случившемся — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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