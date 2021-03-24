За поджог опорного пункта полиции в казанском поселке Дербышки возбудили уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту поджога опорного пункта полиции. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Известно, что злоумышленник поджег опорный пункт отдела полиции в казанском поселке Дербышки 24 марта около 14.00. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Злоумышленник, по предварительным данным, разлил бензин и поджег его. Сотрудник ОП вызвал экстренные службы, которые ликвидировали возгорание. Сейчас место происшествия осматривается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Напомним, злоумышленник поджег опорный пункт общественного порядка отдела полиции №14 УМВД России по Казани. «Реальное время» сообщало, что поджигателя ищут. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета, проход к ОП перекрыт. Корреспондент «Реального времени» сообщил, что присутствует сильный запах гари.

Маргарита Головатенко