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В казанском поселке Дербышки подожгли опорный пункт отдела полиции

15:13, 24.03.2021
В казанском поселке Дербышки подожгли опорный пункт отдела полиции
Фото: прокуратура РТ

В казанском поселке Дербышки подожгли опорный пункт общественного порядка отдела полиции №14 УМВД России по Казани. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил источник.

Сигнал поступил после 14.00. Мужчина пришел в ОП с канистрой бензина, вместе с ним была собака.

фото: прокуратура РТ
фото: прокуратура РТ
фото: прокуратура РТ

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехали заместитель прокурора республики Алексей Заика и прокурор Казани Олег Дроздов. Обстоятельства устанавливаются.

фото: прокуратура РТ

В МЧС не комментируют эту ситуацию.

Происшествия Татарстан
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