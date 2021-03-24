В казанском поселке Дербышки подожгли опорный пункт отдела полиции
В казанском поселке Дербышки подожгли опорный пункт общественного порядка отдела полиции №14 УМВД России по Казани. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил источник.
Сигнал поступил после 14.00. Мужчина пришел в ОП с канистрой бензина, вместе с ним была собака.
Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехали заместитель прокурора республики Алексей Заика и прокурор Казани Олег Дроздов. Обстоятельства устанавливаются.
В МЧС не комментируют эту ситуацию.Происшествия Татарстан
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