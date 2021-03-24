В Казани ищут поджигателя опорного пункта отдела полиции в Дербышках

Фото: Прокуратура РТ

В Казани разыскивается подозреваемый в поджоге опорного пункта полиции №14 в поселке Дербышки, сообщает МВД по РТ.

Неизвестный зашел в опорный пункт отдела полиции с канистрой бензина около 14.00, облил жидкостью пол тамбура и поджег. Затем он скрылся с места преступления.

Фото: прокуратура РТ

Подозреваемый установлен, наружные службы полиции ориентированы на его розыск и задержание.



Фото: прокуратура РТ

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета, проход к ОП перекрыт. Корреспондент «Реального времени» сообщил, что присутствует сильный запах гари.

Напомним, на место происшествия выехали заместитель прокурора республики Алексей Заика и прокурор Казани Олег Дроздов. Обстоятельства устанавливаются. Также сообщалось, что с мужчиной была собака.

Маргарита Головатенко