В Казани ищут поджигателя опорного пункта отдела полиции в Дербышках
В Казани разыскивается подозреваемый в поджоге опорного пункта полиции №14 в поселке Дербышки, сообщает МВД по РТ.
Неизвестный зашел в опорный пункт отдела полиции с канистрой бензина около 14.00, облил жидкостью пол тамбура и поджег. Затем он скрылся с места преступления.
Подозреваемый установлен, наружные службы полиции ориентированы на его розыск и задержание.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета, проход к ОП перекрыт. Корреспондент «Реального времени» сообщил, что присутствует сильный запах гари.
Напомним, на место происшествия выехали заместитель прокурора республики Алексей Заика и прокурор Казани Олег Дроздов. Обстоятельства устанавливаются. Также сообщалось, что с мужчиной была собака.
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